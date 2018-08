Toch geen elektrische auto's toegestaan in drukke Dorpsstraat op Vlieland

De gemeente heeft in de drukke Dorpsstraat bloktijden ingesteld om tegen te gaan dat geparkeerde auto's de weg blokkeren en om ongelukken met fietsers en voetgangers te voorkomen. Binnen die tijden mogen alleen auto's met een ontheffing in de Dorpsstraat komen. Dat is van 's ochtends half zeven tot half tien, 's middags van twaalf uur tot half twee en 's avonds van half zes tot half acht.

Het college van burgemeester en wethouders had elektrische auto's ook toestemming willen geven om binnen die tijden de straat in te rijden. Op die manier zou het elektrisch rijden kunnen worden gestimuleerd. Maar dat ging een meerderheid van de gemeenteraad een stap te ver.