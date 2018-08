Politie pakt opnieuw in Drachten inbreker uit Groningen op

Een buurvrouw zag het duo over het balkon klimmen en waarschuwde de politie. De man had gestolen spullen bij zich en zit nu vast voor verder onderzoek.

De tweede inbreker wist te ontkomen. De politie heeft de fietsen waar beide mannen mee naar Drachten waren gekomen, in beslag genomen.

Tweede aanhouding

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ook al een 21-jarige inbreker uit Ter Apel in Drachten aangehouden. De man had een auto opengebroken en probeerde in een woning aan de Burgemeester Wuiteweg in te breken.