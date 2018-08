Geen legionella in douches ziekenhuis MCL Leeuwarden

Aanleiding voor het onderzoek was een reguliere controle om te kijken of de bacterie mogelijk aanwezig was in de warmwaterleidingen na werkzaamheden. Het ziekenhuis heeft daarop alle mogelijke maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van filters en nieuwe douchekoppen. Op de plek waar de werkzaamheden plaatsvonden, zijn geen punten aangetroffen die kunnen leiden tot risico's op legionellabesmetting van patiënten en medewerkers.

Op één plek is in een warmtetappunt wel legionella aangetroffen. Dat tappunt staat los van de punten waar eerder onderzoek is gedaan. De verwachting is dat patiënten en medewerkers daar geen risico lopen, omdat het daar niet om een douche gaat. Het ziekenhuis neemt voor dat tappunt maatregelen om de besmetting tegen te gaan. Om helemaal zeker te zijn worden de waterleidingen in dit deel van het gebouw schoongemaakt.