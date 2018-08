Marrit Leenstra: "Ik kijk erg uit naar nieuwe carrière"

Het afgelopen jaar had ze al minder tijd voor het sporten en door haar vervolgstudie Geo-Information in Wageningen is er nu geen ruimte meer voor het schaatsen. "Afgelopen maandag ben ik officieel afgestudeerd in Amsterdam en ik dacht, wat moet ik nu verder? Ga ik verder met schaatsen of met de studie? Het werd het laatste."

Nieuwe carrière

Leenstra begint aanstaande maandag in Wageningen. Ze zal het schaatsen gaan missen, maar ze heeft ook zin in de nieuwe uitdaging. "Ja, het is jammer. Maar ik kijk erg uit naar mijn nieuwe carrière."

Hoogtepunt

De schaatster stopt op het hoogtepunt van haar carrière, vindt ze zelf. "Het vorige seizoen was mijn beste seizoen ooit." Leenstra behaalde het Nederlands record op de 1500 meter in Calgary (1.52,06). Als andere hoogtepunten noemt ze het brons op de 1500 meter in Pyeongchang in 2018 en de gouden medaille bij de ploegenachtervolging in Sotsji in 2014.

Andere dromen

Voor Leenstra is het nu klaar. "Ik heb er erg veel zin om verder te gaan met iets anders, om ergens anders goed in te worden en andere dromen na te jagen. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt."