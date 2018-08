Doke Schmidt nog onzeker van deelname aan VVV Venlo

Het is nog niet zeker of Doke Schmidt zaterdag kan meedoen in de uitwedstrijd tegen Venlo. De verdediger van SC Heerenveen was twee weken geblesseerd, maar deed vorige week tegen Feyenoord wel weer mee. Daar stond wel tegenover dat Sherel Floranus wel weer meetraint. De rechtsback zou de logische vervanger zijn van Schmidt. Floranus werd in de zomer aangetrokken als vervanger van Denzel Dumfries die naar PSV ging. Floranus begon echter niet in de basis en raakte daarna geblesseerd.