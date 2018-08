Zeebeerjong Aquazoo ligt dood in dierenverblijf, verzorgers erg aangeslagen

Zeebeerpup Chica lag woensdagmorgen dood in zijn verblijf in Aquazoo bij Leeuwarden. Wat de doodsoorzaak is, is nog niet bekend. Het jong kwam in januari met zijn moeder naar de dierentuin in Leeuwarden. Het dier werd verstoten door de moeder en vervolgens hebben de dierenverzorger het jong zelf met de hand grootgebracht. Op 6 augustus werd Chica bij de andere zeeberen gezet.