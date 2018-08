"Mbo'er van de toekomst werkt aan een betere maatschappij"

VNO/NCW waarschuwt de politiek daarom voor het risico dat mkb-bedrijven zullen afhaken als de subsidieregeling wordt geschrapt. Het Friesland College vindt dit een zorgelijk ontwikkeling, want nu is het soms al lastig om werkplekken te regelen voor leerlingen die willen meedoen aan het praktijkleren. Segers hoopt dan ook dat de aangekondigde maatregel niet in deze vorm doorgaat. "Wij willen blijven investeren in deze categorie leerlingen."

Workshops

Het Friesland College zal de komende tijd aan de slag met het nieuwe beleid voor de komende jaren. Het is de bedoeling om de millenniumdoelen van de Verenigde Naties hier zoveel mogelijk in mee te nemen. Over de vraag hoe dat precies moet, werden donderdag workshops gehouden met een grote verscheidenheid aan thema's.