SC Cambuur moet naar koploper TOP Oss: "Lastige ploeg"

Van de geblesseerde spelers is een aantal weer op de weg terug. Issa Kallon is fit en kan spelen. Omar el Baad, Nigel Robertha, Daan Boerlage en Rutger Etten worden ook steeds fitter. Matthew Steenvoorden is afgelopen week op de training geblesseerd geraakt. Hij heeft een gekneusde voet.

Transferwindow

Jordy van Deelen begint vrijdag weer op de bank. De verdediger verlengde zijn contract deze zomer tot juli 2020, maar heeft tot nu toe geen basisplek. Dat vindt hij vervelend en dat had hij ook niet verwacht. Volgens Van Deelen hebben er clubs na hem geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer.

Tot 1 september is de transferwindow nog open. Van Deelen gaat er vooralsnog vanuit dat hij bij Cambuur blijft, maar zeg nooit nooit in de voetballerij. Het ziet er naar uit dat Cambuur geen nieuwe spelers meer zal aantrekken. Er zijn verschillende gesprekken geweest, maar tot nu toe zonder concreet resultaat.