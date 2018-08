Inbreker in Drachten aangehouden na klopjacht van anderhalf uur

Auto opengebroken

De eerste melding kwam van een medewerkster van verzorgingshuis Bertilla aan de Burgemeester Wuiteweg. Haar auto was opengebroken en de dader gevlogen. Agenten hebben om de man gezocht, maar konden hem niet vinden.

Woninginbraak

Even later kwam er een melding dat dezelfde man had ingebroken in een woning aan de Zuiderdwarsvaart. De politie was binnen twintig seconden na de melding bij het huis, maar de inbreker was in paniek al gevlucht. Kort daarna zagen medewerkers van Bertilla de verdachte lopen en waarschuwden ze de politie opnieuw.

Gestolen spullen

De man ging er weer vandoor, maar deze keer konden de agenten hem na een korte zoektocht aanhouden op de Oppers. Hij had gestolen spullen bij zich, onder andere navigatieapparatuur uit de opengebroken auto. De man zit vast voor verder onderzoek.