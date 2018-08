"Mijn hart ligt daar". Boukje Fokkema helpt weeskinderen in Rusland

Twee jaar geleden was Fokkema in Siberië om weeskinderen hoop en leven te geven. Op 16 september reist ze opnieuw af naar Rusland, deze keer naar Sint-Petersburg. "De vorige keer heb ik in kampen meegedraaid. Daar zag ik de nood bij de weeskinderen. In Rusland zijn amper voorzieningen."

De keuze voor Sint-Petersburg kwam niet uit de lucht vallen. Fokkema is meerdere keren in de stad geweest. In 2004 kwam ze er voor het eerst. "Die reis heeft mijn leven veranderd." Vanaf die tijd gaat ze elk jaar naar Rusland.