Discussie over toekomst Indië-herdenking in Leeuwarden

De wijze waarop de provinciale Indië-herdenking wordt gehouden, wordt de komende tijd tegen het licht gehouden. En dat ligt best gevoelig, zegt voorzitter Gerard van Klaveren van de stichting Indië-Monument Friesland.

De stichting organiseert sinds 1993 een herdenking bij het Indië-monument in het Rengerspark in Leeuwarden. Maar elk jaar zijn er minder veteranen bij aanwezig. En de familie heeft ook lang niet altijd de behoefte om het over te nemen, zei Van Klaveren woensdagavond.