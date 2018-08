Sander Arends kan niet stunten op US Open

In beide sets hadden Rojer en Tecau aan één break genoeg om de set te winnen. Arends en Sancic kregen wel kansen om zelf ook een break te maken, maar ze slaagden er niet in. Ook een breakpoint bij een achterstand van 5-4 in de tweede set, om helemaal terug te komen in de wedstrijd, konden ze niet binnenhalen.

Rojer en Tecau zijn als zesde geplaatst op de US Open. Het duo is titelverdediger in New York. Voor Sander Arends was het de eerste keer in zijn carrière dat hij in actie kwam op de US Open.