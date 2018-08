LTO: "Blauwalgonderzoek concentreert zich op stedelijk gebied"

De Wageningen Universiteit maakte woensdag bekend dat de toename van blauwalg vooral veroorzaakt wordt door mest afkomstig van agrarische bedrijven. Dus niet de hoge temperaturen zijn de oorzaak. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waaraan de Nederlandse universiteit heeft meegewerkt. Boeren zijn verantwoordelijk voor de mest.

"Er zijn monsters genomen en daar hebben ze nutriënten aan toegevoegd. Dan konden ze zien dat de groei van blauwalg toenam en dat deed het ook", zei Elshof over het onderzoek.

Grond is te hard om water op te nemen

"Het klopt dat nutriënten een toename van blauwalg in het water veroorzaken. Alleen, in dit onderzoek is met name gekeken naar stedelijk water", aldus Elshof.

"Je zou denken: Als het na aanhoudende droogte begint te regenen, dan is het gedaan met de blauwalg. Maar dan neemt het juist wel toe. De reden daarvan is dat de aarde in landelijk gebied, waar het lange tijd niet geregend heeft, te hard is om al het water op te nemen. En dat terwijl er wel meststoffen op liggen. Dan spoelt die mest allemaal tegelijkertijd weg, zo het oppervlaktewater in."

Volgens Trienke Elshof hoeft het beleid voor het uitrijden van mest niet aangepast te worden. Er lopen al programma's voor het tegengaan van erfafspoeling en ze doen aan precisiebemesting.