Workumer zet alle grafstenen in Fryslân op de foto

"Ik hou van genealogie en begraafplaatsen zijn een stuk geschiedenis en cultuur," legt Maikel Galama uit. Hij is begonnen in Blauwhuis waar zijn voorouders en familie vandaan komen. Bij Simmer 2000 was hij in Heeg, zijn geboortedorp. "Toen deed ik heel Wymbritseradiel en dan wil je verder toch?"

Eigenlijk heeft hij alle begraafplaatsen van Fryslân al gefotografeerd, maar een deel daarvan is analoog, dus maakte voor de tijd van de digitale camera. Hij wil het materiaal graag delen en dat het toegankelijk komt voor anderen. Hij heeft al contact met Tresoar die interesse heeft om de collectie te digitaliseren en te koppelen aan bijvoorbeeld geboorte-aktes. In zijn archief zitten al 300.000 foto's.

Vreemde reacties

Soms krijgt hij weleens vreemde reacties van bezoekers op de begraafplaats. "Mensen zijn boos en vragen wat ik aan het doen ben, maar als ik het dan uitleg, is het vaak ook weer goed."

Hij heeft ook weleens mensen blij gemaakt met zijn foto's. "Ik had een keer iemand op bezoek die het graf van zijn opa op mijn foto's zag, en dat graf was al geruimd. Dan is het wel dankbaar werk. Ik doe het voor mezelf, maar ook een beetje voor anderen."