Dit jaar zijn er meer wespen dan vorig jaar

Het opruimen van een nest is een kwestie van seconden. Als het nest is gevonden, wordt er een stof in gespoten die ervoor zorgt dat de wespenpopulatie snel wordt afgemaakt.

Oorzaak

Het warme voorjaar is de grootste oorzaak van het grote aantal wespen. Augustus en september zijn de maanden dat mensen veel hinder hebben van wespen. Dat komt omdat er in de wespennesten in deze tijd minder larven zitten. Larven belonen wespen voor het voer dat ze binnen brengen. Ze scheiden dan een zoet stofje uit.

Nu er minder larven in de nesten zitten, zoeken de wespen hun 'beloning' bij zoetigheid in de buurt van mensen. Nu er meer wespen dan vorig jaar zijn, zijn er ook meer klachten over de overlast die mensen van wespen merken.