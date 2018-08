Voorleesverhaaltjes Tomke verschijnen in het Bildts in de Bildtse Post

Hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse Post is blij met nieuwe aanwinst voor zijn krant. "De Bildtse Post siet 't as kultuurdrager as hur taak om 't brúkken fan de Bildtse taal te stimuleren. Tomke is 't bekîndste, súksesfolste Frise foorleesprojekt foor klaine kines, ok op 't Bildt. D'r binne al 'n paar boekys in 't Bildts, maar 'n soad Bilkerts fine dat d'r te min Bildtse ferhalen binne foor peuters. Deur alle weken 'n nij, Bildts Tomke-ferhaaltsy met illustrasy te publiseren krije de haiten, mimmen, pakes en beppen op 't Bildt d'r 'n heel soad foorleesferhaaltsys bij. Der is behoefte an, en wij binne och soa wiis dat de Afûk 't Bildtse belang onderstreekt en wij de samenwerking angaan kinne."

De Tomke-verhalen, geschreven door Riemkje Pitstra en Auck Peanstra, worden in het Bildts vertaald door Sytse Buwalda en Leendert Ferwerda van vertaalbureau BildtTaal. De illustraties zijn van Tomke-illustrator Luuk Klazenga.

Vanaf woensdag 29 augustus zijn de Bildtse Tomke-verhaaltjes wekelijks te lezen in de Bildtse Post.