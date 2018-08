De Fryske Marren en Waadeilannen populair bij toeristen

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie van Nederland. Vorige jaar ging er meer dan 80 miljard in om. Meer dan een derde wordt besteed door de buitenlandse toerist. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, it CBS. In Fryslân zijn De Fryske Marren en de Waddeneilanden populair, maar dan met name bij de Nederlandse toerist.