Onderzoek: meststoffen voornaamste oorzaak blauwalg

Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Wageningen in samenwerking met universiteiten in Brazilië en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Volgens onderzoeker Mike Lurling van Wageningen University & Research is met name de uitspoeling van nitraten en fosfaten die met de meststoffen op het land worden gebracht, de grote oorzaak van blauwalgexplosies. Zowel boeren als de overheid zouden daarom zo gauw mogelijk met een oplossing moeten komen om het vervuilen te reduceren.

LTO is verbaasd

LTO Nederland zegt in eerste instantie verbaasd te zijn dat nu ook al de oorzaak van blauwalg bij de boeren wordt neergelegd, maar is nog niet op de hoogte van het onderzoek en wil eerst de resultaten bestuderen voordat ze een reactie kunnen geven.