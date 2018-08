Open Monumentendag: Kijk eens anders naar je vroeger school

Schoolgebouwen zijn een spiegel van maatschappij en tijdgeest. In Leeuwarden zijn veel gebouwen, van kleuterschool tot hbo-school. In welke stijl is het gebouwd, is het nog steeds een school?

Centraal informatiepunt is Theater De Bres (Schoolstraat 4) met routekaarten en ook bij Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg 1), is de routekaart te krijgen. Daar is ook een fototentoonstelling over Leeuwarder onderwijs en schoolgebouwen.

Waar kun je heen?

Deze scholen zijn open: Theater De Bres, Sint Anthonyschool, Prinsentuinschool, Stedelijk Gymnasium, Gemeente hbs, Vijverschool, Buitenschool, Maria Louiseschool/Koningin Wilhelminaschool, Sint Thomasschool, Marije's Kleuterhof, M.T.S., Vosseburcht, Bakkersvakschool, Beyers Naudé Gymnasium en Christelijke LTS.

Ook andere monumenten zijn open zoals onder andere de Haniahof, Rabobank en Huis van Eysinga. Ook in de dorpen rondom Leeuwarden zijn vele activiteiten zoals in Stiens, Jelsum (Dekemastate) en Grou.

Architectuurtocht

Op zondag 9 september is er een architectuurtocht, een fietstocht met gids langs woningbouwplannen en woonarchitectuur van de laatste 25 jaar in Leeuwarden.