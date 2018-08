WoonFriesland investeert tien miljoen in Heerenveen

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland investeert de komende tijd tien miljoen euro in verschillende nieuwbouwprojecten in Heerenveen. Er worden 52 woningen in de Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan gesloopt. Daarna komt er nieuwbouw. De werkzaamheden zijn al begonnen.