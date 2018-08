Filmmaker zoekt geld voor korte film over Friese kunstenaar

'De Muze' wordt een korte documentaire over Alle Jong (29) die uit Hemrik komt. Voor de film van zo'n tien minuten is 5.000 euro nodig die Tieman via crowdfunding wil binnenhalen. Sponsors kunnen als tegenprestatie op de aftiteling of een prent van Jong krijgen.



De film wordt gedraaid in Harlingen tot half september en gaat in november op het Noordelijk Film Festival in première. Eerder maakte Tieman een film over Boer Dijkhuis die een prijs won voor de beste documentaire op het Noordelijk Film Festival vorig jaar.