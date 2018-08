Openluchtspel: Silte Liefde op Het Bildt

Zoals de makers zelf in het Bildts vertellen: 'In ferhaal over levens die't formd worre deur opfoeding, over ferlangens en hoop, over liefde 'n Silte Liefde' want 't sit in 't leven niet altied met. Maar ok over liefde foor je geboortegrond, foor de Westhoek, 't Wad, nog so'n liefde '.

Verslaggever Pier Wouda maakte voor Omrop Fryslân een reportage over 'Silte Liefde'.