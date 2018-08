Een traumahelikopter is dinsdagavond bij Houtigehage met een laserpen beschenen. De helikopter was onderweg van Oudega (Smallingerland) naar vliegveld Eelde, toen de piloten merkten dat ze werden beschenen. Ze hebben het voorval direct doorgegeven aan de luchtverkeersleiding in Eelde. Die zal aangifte doen bij de politie.