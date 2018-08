Zeshonderd eerstejaarsstudenten eten onder de Oldehove

Het aantal nieuwe studenten aan de hotelschool in Leeuwarden is de laatste jaren stabiel. Dit jaar gaat het dus om bijna zeshonderd. Opvallend is dat zo'n dertig procent uit het buitenland komt. Dan gaat het om landen zoals Duitsland, China, Bulgarije en Roemenië. Leeuwarden staat goed bekend in Nederland en is dit jaar verkozen tot beste van de vijf hotelscholen in ons land.