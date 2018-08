Ooststellingwerf wil meedoen aan pilot voor behoud kerkgebouwen

"Niet geschoten is altijd mis", zegt wethouder Fimke Hijlkema. "We hopen op een landelijke spreiding van gemeentes die mee mogen doen, dus bijvoorbeeld eentje in de randstad, eentje in het zuiden en eentje in het noorden. En dan zou het mooi zijn als wij die gemeente in het noorden zijn. We hebben geen geluiden van andere gemeentes in de regio over deze pilot, dus we hebben goede hoop."

Duidelijkheid over toekomst van kerken

Alles moet uiteindelijk een document opleveren, waar uitspraken in staan die richting geven aan de toekomst van de kerken. Als een kerk niet meer in gebruik is, ontstaat er vak discussie over wat er met het gebouw moet gebeuren. Een kerkvisie moet duidelijkheid geven over de toekomst van de kerken.

Dorpskerk Oosterwolde

Vanaf volgend jaar stelt het ministerie middelen beschikbaar, zodat gemeentes de mogelijkheid hebben om zo'n kerkvisie te maken. En wat als er geen Haags geld naar Ooststellingwerf komt? "Dan nog moeten we iets doen, maar dan met eigen middelen", zegt Hijlkema. Als voorbeeld noemt ze de dorpskerk in Oosterwolde: "Dat is een mooi, monumentaal gebouw. Dat moet echt goed worden geregeld. De kerkelijke gemeente wordt daar steeds kleiner en de kerk vergt veel onderhoud."

In Ooststellingwerf staan twintig kerken. Zeventien daarvan worden nog als kerk gebruikt, waarvan elf een beschermde status hebben.