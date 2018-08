Jong Cambuur na voorsprong toch onderuit in Nijmegen

Rutger Etten maakte de eerste twee goals in de wedstrijd en zette de Leeuwarders daarmee op 0-2. Halverwege de wedstrijd stond Jong NEC alweer op gelijke hoogte.

In de tweede helft liep de thuisploeg uit naar 4-2.

Tweede verlies

Het is voor Jong Cambuur het tweede verlies in net zoveel wedstrijden: een week geleden was Jong SC Heerenveen met dezelfde cijfers te sterk in het Cambuurstadion.