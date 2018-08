VIDEO: Wadden Center veel groter succes dan verwacht

Het Wadden Center in Kornwerderzand is nog geen halfjaar open en heeft nu al 90.000 bezoekers getrokken. Dat is veel meer dan de verwachting. Janneke Laverman is sinds de opening op 22 maart de bedrijfsleider en verwachte zo'n 70.000 bezoekers over het hele jaar. "Het is een veel groter succes dan we hadden gedacht. Gemiddeld hebben we dagelijks zo'n 800 bezoekers. Eind augustus verwachten we al de 100.000e bezoeker."