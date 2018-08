Marrekrite: meer toezicht op inleverpunten vuil water

Imagoprobleem

Fryslân heeft volgens Touwen een imagoprobleem. "Er wordt zo veel in het wild gepoept dat het in de loop van het watersportseizoen erg gaat stinken, vooral met zo'n lange warme zomer zoals we nu hebben gehad."

Toen duidelijk werd dat zwemmer Maarten van der Weijden met zijn elfstedenzwemtocht niet kon worden begeleid door andere zwemmers, omdat het water op sommige plekken te smerig was, heeft de Marrekrite direct contact opgenomen met het Wetterskip om daarover te praten. "Wij gaan meer doen aan bewustwording, want dat kan bij de watersporters nog wel beter."