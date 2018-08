Hollum op Ameland krijgt omstreden parkeerterrein

De zaak speelt al jaren en heeft ook gediend bij de Raad van State, omdat mensen die er dichtbij wonen bang zijn voor overlast. Ze vonden ook dat er sprake was van staatssteun, omdat de eigenaar van de supermarkt het parkeerterrein wil kopen van de gemeente, als het eenmaal is aangelegd. De Raad van State zette vorig jaar een streep door het bestemmingsplan, omdat de gemeente niet genoeg informatie had aangeleverd.

Eerder stapte wethouder Will Bakema op, omdat de raad vond dat Batema in deze kwestie te weinig had verteld over de afspraken tussen de gemeente en de eigenaar van de supermarkt. Bakema wachtte een dreigende motie van wantrouwen niet af.

Nieuwe raad

Inmiddels zit er een nieuwe gemeenteraad en een meerderheid daarvan wil zo snel mogelijk af van het hoofdpijndossier. Andries Metz van AmelandEén zegt: "We zijn met z'n allen voornemens het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te lossen en het gedoe achter ons te laten. De huisjes gaan plat, de gemeente legt een parkeerterrein aan en Douwe Bakker van de Coop-supermarkt koopt die parkeerplaats. Een dikke streep eronder."

De VVD stemde tegen. "De VVD was in het verleden tegen en nu nog", zegt Jeppe Groenewold van de partij. Hij vindt het parkeerterrein in het dorp niet passen bij het streven om het dorp autoluw te maken. Ook Han van Heerde van Ameland'82 wees het plan af. Hij vond het moeilijk om de juiste keus te maken: "Je schaadt altijd wel iemand." PvdA, ABA, CDA en AmelandEén stemden voor. Ze hebben samen een meerderheid.