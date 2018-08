Beeldbepalende Amerikaanse eikenbomen Nijeholtpade gekapt

De 43 bomen die worden gekapt, zijn ongeveer 80 jaar oud. Ze kunnen echter niet overleven op de plek waar ze nu staan. "Het is natuurlijk jammer dat het beeldbepalende effect van de grote eikenbomen niet in een paar jaar terug is", seit wethâlder Mariska Rikkers fan de gemeente Weststellingwerf.

"Daarom planten we iets dikkere bomen terug dan gebruikelijk", vertelt Rikkers. De inwoners van Nijeholtpade heeft meegedacht over het planten van de nieuwe bomen. "Op hun verzoek komen er sierperen en veldesdoorns", meldt de gemeente.

De nieuwe bomen passen volgens de gemeente in het landschappelijke beeld van het dorp. De stamdikte is 20 tot 25 centimeter. "Deze soorten sluiten aan bij de bomen aan de Kerkdreef in het dorp."

Met het planten van de nieuwe bomen worden buiten de bebouwde kom ook kruidenmengsels gezaaid. Dat moet in het voorjaar leiden tot bloemenrijke bermen.