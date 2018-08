Schoonmoeder Tjeerd van Seggeren vrijgelaten, maar nog wel verdachte

De vrouw wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar schoonzoon, maar volgens het openbaar ministerie is er nog niet genoeg reden haar langer vast te houden.

'Drukmiddel'

De Duitse vrouw werd vorige week woensdag opgepakt in Leeuwarden, een uur voordat de rechtbank zich zou buigen over de zaak. Volgens de advocaat van de dochter was dat bedoeld als 'drukmiddel' voor zijn cliënt. Hij ziet haar vrijlating als een bevestiging van dat vermoeden.

Tjeerd van Seggeren werd in juli vorig jaar dood gevonden in een weiland bij De Westereen. Eerst werd gedacht dat hij mogelijk door een aanrijding om het leven was gekomen, maar uiteindelijk bleek dat dit niet het geval was.