Leeuwarden is een van de goedkoopste gemeenten voor een gehandicaptenparkeerkaart

Leeuwarden is relatief gezien een van de goedkoopste gemeenten voor mensen die een gehandicaptenkaart moeten kopen. In Leeuwarden kost zo'n kaart 150 euro, waar je in Eindhoven 651 euro moet neertellen. Dat is de duurste gemeente van Nederland. Van de 25 grootste gemeenten in Nederland die zijn onderzocht, zijn alleen Almere met 113 euro en Ede met 89 euro goedkoper dan Leeuwarden.

Sommige gemeenten bieden de kaart gratis aan of deze wordt via het WMO vergoed. De kosten zijn bedoeld als vergoeding voor het aanmaken van de kaart, een medische keuring en het aanleggen van parkeerplekken voor gehandicapten.