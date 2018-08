"Leeuwarden, dat is toch die stad waar zo veel gebeurt?

"Het viel me op op Facebook dat er veel onvrede is over dat de festivals in Leeuwarden dreigen ermee op te houden", zegt Aletta Groeneveld. Ze is niet specifiek voor één bepaald festival. Het gaat haar vooral om de gezelligheid die de festivals met zich mee brengen. "Dat maakt Leeuwarden tot een levendige stad. Ik woon in een stad waar veel gebeurt. Als ik andere mensen vertel dat ik in Leeuwarden woon, reageren ze over het algemeen positief. "Dat is die stad waar altijd zo veel gebeurt", zeggen ze dan. Dan kan het toch niet zo zijn dat deze vijf festivals dreigen te verhuizen of er helemaal de brui aan te geven?"

Groeneveld heeft ook reacties uit het buitenland gekregen op haar petitie. Maar er kunnen natuurlijk veel meer handtekeningen bij van mensen die willen dat de festivals blijven, vertelt ze.