Beloften SC Heerenveen winnen ook tweede wedstrijd

Het ging allemaal snel, want bij rust stonden de Friezen al met 4-0 voor. De goals in de eerste helft kwamen van Jesse Oliekan (2), Jizz Hornkamp en Pelle van Amersfoort. Na de rust bouwde Jong Heerenveen de voorsprong verder uit door goals van Van Amersfoort, zijn tweede doelpunt dus, en van Mark Westra. Toen het 4-0 stond, miste Achilles een penalty. In het laatste kwartier scoorde Achilles nog wel tweemaal.

Dat Heerenveen met duidelijke cijfers van Achilles won, was geen verrassing. De ploeg uit Groesbeek verloor vorige week ook al op eigen veld de eerste wedstrijd van de competitie. Het werd 0-11 tegen Jong FC Emmen.