Inwoner van Leeuwarden moet jaar de cel in voor diefstal en inbraken

De dag na Koningsdag van dit jaar werd de man achter het stuur van een bedrijfsauto gezien. Achter de auto had hij op een trailer een boot staan. De boot was gestolen in Leeuwarden.

Verder had de man geld gepind met een gestolen bankpas die hij in zijn bezit had gekregen na een woninginbraak in Leeuwarden. Hij had ook ingebroken in een wijkgebouw van de gemeente Leeuwarden en een fiets gestolen.

De man zat nog in zijn proeftijd toen hij de diefstallen pleegde. Daarom moet hij zes maanden extra uitzitten, want die had hij nog staan als voorwaardelijke straf.