Natuurmuseum Fryslân druk met laatste voorbereidingen 'OnderWaterSafari'

In die Waddenzee zijn honderden vissen. Daar worden zo'n 200 van gemaakt door preparateur Marjolein Kramer van het museum. Ze is er nog druk mee bezig. Onderweg kunnen bezoekers ook zoeken naar de bever, otter, de meerval, zeehond en de bruinvis. Vanaf 22 september gaat de safari open.

Voor de bezoekers is niets van de verbouwing te merken. In deze laatste week van de vakantie is nog genoeg te beleven in het museum zoals bijvoorbeeld de tentoonstelling over de grutto.