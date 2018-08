'Kleurige ontgroening' in Leeuwarden als statement tegen excessen

Het is de kortste ontgroening ooit, volgens de organisatie van LEIP! die de introductie van nieuwe studenten in Leeuwarden heeft opgezet. Nieuwe studenten werden maandag door een tunnel van tenten gejaagd en onderweg met onschuldig kleurenpoeder bestrooid. De studentenverenigingen willen daarmee een statement maken tegen de excessen die zich de laatste jaren in een aantal studentensteden hebben voorgedaan. "We houden van gezelligheid en een feestje. We hebben er geen behoefte aan dat het uit de hand loopt", zegt Joël Bosma fan de organisatie.