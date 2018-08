Leeuwarder moet halfjaar cel in na mishandeling

De mishandeling was op 7 mei in Emmer-Compascuum in Drenthe. De 28-jarige Leeuwarder stapte die avond opeens uit zijn auto, schold het slachtoffer uit en gaf hem een stomp. Die viel met zijn hoofd tegen een muurtje en raakte bewusteloos.

De Leeuwarder zou de man met een boksbeugel hebben geslagen, vanwege oplopend jaloers gedrag naar zijn vriendin toe. Dat de Leeuwarder inderdaad een boksbeugel heeft gebruikt, is volgens de rechter niet bewezen.

Eerder veroordeeld

De dader is eerder veroordeeld geweest voor geweldsdelicten. Vaak gebruikte hij geweld onder invloed van alcohol. Daarom moet hij zich van de rechter ook op zijn minst zeven weken laten behandelen bij verslavingszorg. Hij had ook nog een voorwaardelijke celstraf van vier weken staan. Die moet hij nu uitzitten. Daarnaast moet hij het slachtoffer 6.000 euro betalen.