Omroep West neemt luisteraars mee op vakantie op Friese dag

De omroep heeft dit jaar elke week een ander land als thema, speciaal voor de luisteraars die niet op vakantie kunnen of willen. "We hebben de vakantieweken en nemen de mensen dus mee op vakantie. We hebben al kuilen gegraven met de Duitsers, uit volle borst chansons in het Frans gezongen, een Zweedse dag gehad, die jingles zijn echt onverstaanbaar, en pizza gebakken met een Italiaan."

Op de Friese dag zijn niet alleen de jingles in het Fries, er wordt ook Friese muziek gedraaid. "De Kast is uiteraard voorbijgekomen, maar ook Elske DeWall en Maywood, ik wist helemaal niet dat die uit Friesland komen."

Earrebarre

In het programma zit ook een spelletje. Gewoonweg zoeken ze de betekenis van een plat Haags woord, maar nu zochten ze de betekenis van het woord 'earrebarre'. Victor weet ondertussen dat dat 'ooievaar' is. De Friese dag is onderdeel van de Nederlandse week. Dinsdag staat de provincie Drenthe centraal.

Victor heeft wel iets met Fryslân. "Sterker nog, ik ben genetisch belast, mijn voorouders blijken uit Gorredijk te komen. Al drie, vier generaties zijn we 'om utens'. Ik vind het oprecht een prachtige provincie, dus wellicht keer ik nog eens terug naar het moederland."