Vermilion wil geen bouwkundige steekproef doen bij Sonnega

Veld Sonnega bijna leeg

Volgens Vermilion is het gasveldje in Sonnega bijna leeggepompt en is er geen kans meer op schade. Dan controleer je óf alle gebouwen, óf je doet niets. Een klein onderzoek is onzinnig, aldus Vermilion.

Kosten

Vermilion heeft ongeveer twintig kleinere gasvelden in de regio in beheer. Het bedrijf vreest hoge kosten te moeten maken, als het bedrijf daadwerkelijk bouwkundige onderzoeken moet laten uitvoeren. Vermilion is wel bezig met een bouwkundige steekproef in Diever. Dat onderzoek heeft echter flinke vertraging opgelopen. Het had met een half jaar klaar moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Vermilion verwacht anderhalf jaar nodig te hebben voor alle bouwkundige onderzoeken. Het bedrijf hoopt daarom dat de Raad van State de eis voor het nulonderzoek in Sonnega gaat schrappen.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.