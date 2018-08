Foppe de Haan geeft unieke items in veiling voor Foppe Fonds

Bij de stukken zit onder andere het trainingsjack van Foppe de Haan uit zijn tijd bij Ajax Cape Town, persoonlijk gekregen shirts van spelers als George Nyiko Malulek en Arkadiusz Radomski. Andere zaken zijn het bijwonen van eredivisie-voetbalwedstrijden en deelname aan het jaarlijkse Foppe Open golfevenement. De volledige opbrengst van de veiling is voor het Foppe Fonds.

"De veiling heeft een grote diversiteit aan unieke items, zoals bijvoorbeeld de officiële team polo van Tuvalu, waar Foppe de Haan in de zomer van 2011 vier weken bondscoach was. Hij heeft als bondscoach de meeste wedstrijden van Tuvalu gecoacht, namelijk 6 wedstrijden. Maar ook het trainingspak van Foppe de Haan, inclusief de initialen FdH, gedragen als coach in zijn laatste jaar bij Heerenveen is een eyecatcher van de veiling," zegt Lars van den Heuvel van Catawiki.

Foppe Fonds

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege een beperking. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie.

De veiling is al begonnen.