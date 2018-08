Heide bloeit maar kort dit jaar en dat komt door de droogte

Een bruine heide is echter niet alleen maar een ramp, zegt Tom Jager van It Fryske Gea. Op hogere plekken is de heide afgestorven. "Dode heide heeft wel tijd nodig om weer te herstellen, dat kost wel een aantal jaren. Maar aan de andere kant is dit dichte heide en op zichzelf is het helemaal niet erg dat er open plekken vallen. Dat geeft ook weer kans op andere vegetatie, dat dan kans krijgt om te groeien, zoals grassoorten of de klokjesgentiaan. Dat geeft meer variatie en trekt ook weer andere insecten aan. Sommige kwetsbare vlindersoorten hebben het ook zwaar gehad, want door de droogte was er minder nectar. "

Over een week kan het zijn dat heide wel weer op meer plekken bloeit, want op sommige lagere plekken is het door de regen van de laatste dagen wel weer natter geworden.