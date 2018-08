Maarten van der Weijden krijgt kaasschaaf van oudejaarsploeg Wier

Omdat Wier op de elfstedenroute ligt, wilde de oudejaarsploeg de trofee aan Van der Weijden geven. "Er zijn een paar hoogtepunten in Wier: bingo, de markt, de oudejaarsstunt en nu dit." De ploeg van Wier ging naar de sluis in het dorp, om Van der Weijden te ondersteunen. "Maar het was daar heel druk. We zagen een wethouder en hij vond het een leuke actie." Het idee was om de kaasschaaf op te sturen, maar de wethouder had de mannen van Wier uitgenodigd voor de huldiging in Waalwijk. "Dat wilden wij natuurlijk wel. Het was een mooi weekend."