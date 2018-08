Wandelaars elfstedentocht kunnen voortaan luxer slapen

"We merken dat mensen meer comfort en privacy willen. Dat blijkt uit een enquête die wij vorig jaar hebben gehouden", zegt voorzitter Tom Yntema. Vanaf volgend jaar kunnen de wandelaars overnachten op twee accommodatieschepen en een aantal zeilschepen. Er blijft nog een schip met stapelbedden in de vloot.

Volgens de organisatie is deze aanpassing noodzakelijk om de elfstedenwandeltocht goed in de markt te houden. Yntema: "De wandelsport is populairder dan ooit en er worden steeds meer tochten georganiseerd. Het is daarom belangrijk om als tocht aantrekkelijk te blijven." Yntema is niet bang dat het specifieke elfstedengevoel door deze aanpassingen gaan verdwijnen. "Het jasje verandert. Van binnen blijven wij de 'Wandeltocht der Tochten'."

De wandeltocht is 207 kilometer lang die wandelaars in vijf dagen door de provincie leidt. De tocht is altijd in de week van Hemelvaart. De editie van 2019 is van dinsdag 28 mei tot en met zaterdag 1 juni.