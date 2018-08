Sportclub F en F The Inner Way krijgt keurmerk voor vechtsport

Het keurmerk wordt toegekend aan clubs die aan strenge eisen voldoen op het gebied van veiligheid en vaardige trainers en die een pedagogisch sportklimaat belangrijk vinden. Bij de sportclub worden onder meer lessen in karate, boksen en kickboksen gegeven. Ze geven ook een cursus die de strijdbaarheid van mensen vergroot.

De club is momenteel de enige in Friesland met het keurmerk. Eigenaar Frank Liew-On is trots op het keurmerk. ''Het bevestigt dat we op de goede weg zijn.'' Volgens het NIVM is het toewijzen van het keurmerk een signaal aan gemeenten om te laten zien dat de club een betrouwbare partner is. Met het keurmerk wil het NIVM iets doen aan het slechte imago van de vechtsport.