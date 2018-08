Bulthuis: En dan kunnen we allemaal plotseling wel met het mes tussen de tanden spelen

Ben Rienstra volgde de eerste helft vanaf de bank. Het gaat erom dat je op het juiste moment druk zet en dat moet je inzien, zegt hij. "Je kunt niet 90 minuten allemaal als stieren naar voren rennen. Soms heb ik het gevoel dat wij dat wel doen."

Rienstra kwam in de tweede helft op het veld. "Ik had nog geen bal geraakt en toen was het al 0-4. Uiteindelijk kwamen we terug tot 3-4. Toen werd het toch nog krankzinnig. Op een gegeven moment weet je: Het is nu pompen of verzuipen. Of 4-4 of 3-5. Maar het moet wel beter", zei Rienstra over de wedstrijd.