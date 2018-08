Partoer Van der Bos neemt revanche voor PC en wint van Van Zuiden

De derde prijs was voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Voor de formatie Van der Bos was het de dertiende overwinning van dit seizoen. Tjisse Steenstra werd uitgeroepen tot koning van de partij in Bitgum.

De finale van der partij in Bitgum was een kopie van de PC van dit jaar. Toen won het partuur van Van Zuiden met 5-5 en 6-2 en nu Van der Bos en zijn mannen. Volgens Steenstra was het niet echt een revanche voor de PC-finale, maar geeft dit wel aan hoe goed ze dit seizoen zijn.