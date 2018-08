Teller zwemelfstedentocht Maarten van der Weijden staat op 4,3 miljoen

Erepenning

Bij de huldiging in Waalwijk kreeg Van der Weijden ook de erepenning van de gemeente. Die werd hem aangeboden door burgemeester Nol Kleijngeld. "Je hebt een bovenmenselijke prestatie verricht en mensen in verbinding gebracht rondom het thema kanker. Daarom is heel Nederland trots op je", zei Kleijngeld erbij.