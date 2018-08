Heerenveen verliest na spektakelstuk van Feyenoord

Ook in de tweede helft leek SC Heerenveen er niet aan te pas te komen. Binnen twee minuten na de rust was het al weer Feyenoord die scoorde. Tyrell Malacia stak het hele veld over en tikte de bal achter de Heerenveenkeeper Warner Hahn.

In de 71ste minuut kopte Thorsby de bal achter Feyenoordkeeper Justin Bijlow. En daarna lukte het Heerenveen om verder bij te komen. In de 86ste minuut kon Kik Pierie scoren door slecht spel van Feyenoord en Bultshuis deed er nog een schepje bovenop met een doelpunt vlak voor het einde. Heerenveen zette nog alles op alles om een stunt te laten zien, maar Ayoub maakt ver in de extra tijd nog de 5-3.