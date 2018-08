Grote belangstelling voor huldiging Maarten van der Weijen in Waalwijk

Afgelopen maandag werd Van der Weijden gehuldigd in Leeuwarden. Daar waren duizenden mensen bij aanwezig. Daar werd bekendgemaakt dat Van der Weijden 3,5 miljoen euro bijeen had gezwommen voor kankeronderzoek.

Evenals in Leeuwarden wordt de huldiging in Waalwijk opgeluisterd door sprekers en optredens van bekende artiesten. In Waalwijk treden onder andere Guur Meeuwis en O'G3NE op.

Burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Waalwijk hoopt dat de huldiging in zijn gemeente er mede voor zal zorgen dat er nog een miljoen extra wordt ingezameld. Maarten van der Weijden zei bij de huldiging van maandag in Leeuwarden dat hij hoopte dat de totale opbrengst van zijn elfstedenzwemtocht op 4,5 miljoen euro zal uitkomen.